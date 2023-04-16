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【新股IPO】綠竹生物料本周起招股集資約4億元　建行子企上市前入股

新股IPO 21:05 2023/04/16

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【新股IPO】綠竹生物料本周起招股　集資規模約4億元　建行子企佔6%

疫苗及生物製劑開發商綠竹生物周四（13日）通過上市聆訊，中金為獨家保薦人，建銀國際為財務顧問。外電引述知情人士報道，綠竹生物今周啟動招股，集資約5000萬美元（折合約3.9億港元）。

綠竹去年收入按年增1倍至1392.3萬元（人民幣，下同）；虧損擴大34.5%至7.3億元。綠竹預期今年虧損將繼續增加，歸因集團推進管線開發，研發開支不斷增加。

綠竹生物自2001年成立，截至2月3日，集團有3款在研產品正處臨床階段，4款處於臨床前階段。集團核心產品為帶狀皰疹疫苗LZ901，料首季完成臨床試驗，第二季度啟動第三期試驗。

在研產品K3為抗人腫瘤壞死因子注射液，可治療類風濕性關節炎、強直性脊柱炎和斑塊狀銀屑病等自身免疫系統疾病。集團預期K3將於第二季度啟動第三期臨床試驗，2024年第二季度完成，最快2025年穫內地藥監局生物製劑許可證（BLA）批准。K193則為治療白血病及淋巴瘤注射液在研產品，料第三季啟動第二期臨床試驗，2027年底完成，並取得有條件BLA批准。

建行附屬公司有份投資

綠竹生物2022年第二季完成C輪融資，獲2.2億元人民幣，投資者包括建行 （00939） 旗下建銀國際資本管理，佔6.07%股權。C輪投資將作研發、資本開支及營運資金。截至2月3日，集團尚未動用B+及C輪兩輪投得的款項，B+輪投資約1.2億元，將支援醫藥產品開發及生產、臨床試驗及其他營運用途。綠竹生物投資者需在上市後遵守12個月禁售期。

綠竹生物預期，集資額約40.7%將作核心產品LZ901臨床開發、製造及商業化；20.9%將作珠海二期商業生產設施建設及研發能力；12.3%將作K3臨床開發、製造及商業化；8.4%將作K193的臨床開發及製造；7.7%將作其他在研產品新藥臨床試驗前用途。

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記者：宋佩恩

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