【滙豐控股5】滙豐指利率急升 出售法國零售銀行業務現變數

滙豐控股(00005)宣布，獲買方通知，法國的利率自 2021 年簽署框架協議後起意料之外地大幅上升，以及對收購作出的相關公允值會計處理，將於該交易完成時顯著增加經擴大買方集團所需的資本金額。 除非此問題得以解决，否則買方將無法就該交易取得監管批准。根據框架協議的條款，買方須盡其最大努力取得此項批准。然而，買方集團已告知，其認為除非修訂該交易先前經商定的條款，否則其將無法取得監管批准。各方現繼續進行磋商。倘交易確實繼續進行，亦預期在交易完成方面會出現延誤。

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由於該交易的完成變得不確定，於 2023 年 3 月 31 日，滙豐需要變更其法國零售銀行業務的會計分類。該等業務不再分類為持作出售用途。此舉的結果是於 2023 年第一季度業績確認撥回之前經確認為與出售法國零售銀行業務相關的減值 20 億美元（不包括於該階段進行的商譽減值），並繼而為普通股權一級（CET1）帶來收益（截至 2022 年 12 月 31 日止根據本集團的 CET1 估計為約 25 個基點）。

滙豐表示，倘該交易於 2024 年 5 月 31 日前仍未完成，儘管在若干情况下該日期可延長至 2024 年 11 月 30 日，框架協議亦將於屆時自動終止。法國零售銀行業務將繼續作為集團的一部分進行管理， 而一旦該交易無法完成，亦不會對集團層面的指引或績效構成重大影響。

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