▲ 【金融超市】AGBA為投資者更新公司資料 集團總裁吳榮輝：首階段轉型工作完成

美國納斯達克上市、香港一站式金融超市的AGBA（美：AGBA）（匯邦）公布，為投資者發布全新資料夾，提供有關公司財務、管理團隊討論、投資理念及未來表現和估值等重要資料，詳細審視集團的估值前景，突出公司的龐大增長潛力。AGBA集團總裁吳榮輝表示，AGBA集團在過去數年進行了全面的策略轉型，第一階段轉型工作已順利完成，並準備就緒，把握香港在保險、資產管理和醫療保健等公司核心業務的強勁增長前景，十分期待繼續下一階段的策略轉型工作。

資料夾中的摘要「概覽」部分在今年3月7日發布，包涵有關公司財務、管理團隊和投資理念的關鍵訊息。「業務撮要及管理層討論」部分就公司的主要業務、營運和未來增長戰略，提供更深入的分析。在「2023-2027年財務預測和估值」部分，詳細介紹公司收入、成本、盈利的主要驅動因素，以及對公司及其主要業務估值的看法。此外，資料夾提供公司的企業宣傳影片連結，以互動及資訊性的方式，讓投資者掌握更多有關公司的信息。

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編輯：胡學能