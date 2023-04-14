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【儲局官員】沃勒：關注核心CPi未有顯著回落　贊成進一步收緊貨幣政策

宏觀解讀 23:07 2023/04/14

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【儲局官員】沃勒：關注核心CPi未有顯著回落　贊成進一步收緊貨幣政策

美國3月CPI按年升幅放緩回落至5%，但美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）坦言感到不安，因為他指自己關注的是核心CPI，而這方面的增長放緩速度進展甚慢，故贊成進一步收緊貨幣政策以降低通脹。

3月核心CPI按年升5.6%，升幅與2月相同。沃勒指出，勞動力市場繼續強勁而且相當緊張，通脹也遠高於目標，因此貨幣政策也有需要進一步收緊。又表示歡迎在通脹顯著放緩並朝著聯儲局2%的目標水平下降前，相信還有很多工作要做。

銀行危機發生後，市場認為事件導致信貸環境出現收緊，沃勒認為信貸條件顯著緊縮可能會消除進一步收緊貨幣政策的必要性，但很難作出判斷。但表明，如果信貸收緊程度超出預期，必要時有需要調整立場。

因此，他指自己對經濟的看法與上次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議時相同，貨幣政策路徑也相同，暗示自己仍支持繼續加息。他補充，距離下次FOMC會議尚有超過兩星期時間，會根據自己對經濟的了解，調整自己立場。

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編輯：葉志偉

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