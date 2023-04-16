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【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）

Hot Talk 21:32 2023/04/16

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【消費券2023】一文看清6消費券優惠（不斷更新）

2023年度首輪消費券4月16日（星期日）發放，各大電子消費平台、商場及大小商戶均推出優惠吸客，本文將收錄各類型商戶消費券優惠，以供讀者參考：

消費券領取方法，可瀏覽，【各支付工具領取詳情】

商場

信和集團乘消費券推出優惠，旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心、帝國中心、藍灣廣場及信和廣場設3,000萬元獎賞活動。信和會員憑集團旗下會員積分系統S Rewards於4月26日至6月30日期間消費滿300元可登記抽獎機會，獎品包括按摩椅、Dyson電器、Ninitendo Switch 遊戲機、 Apple Watch Series 8等，獎品總值逾40萬元。

信和集團消費滿300元可參加大抽獎　滿1000元派100元禮券

恒基地產  （00012）  旗下H·COINS會員於4月16日至5月31日期間，以電子支付方式消費滿200元，可獲H·COINS手機APP一個，4個可獲50元電子禮券。單日消費滿2,000元，親臨消費商場禮賓會員專區或禮賓部，即可獲得總值150元恒地商場電子禮券組合（包括50元購物電子禮券2張及50元餐飲電子禮券1張）；滿5,000元，可獲總值600元地商場電子禮券組合（包括50元購物電子禮券8張及50元餐飲電子禮券4張）。

恒基地產7大商場推「消費多重賞」優惠　消費滿200元可儲印花換電子禮券

新鴻基地產 （00016） 由4月1日至5月31日推出「春日消費券購物賞」，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲逾7,000元電子禮券，禮券組合涵蓋超過150間。顧客透過六大平台付款購物，即可額外獲得50元Play Park 玩樂電子禮券，消費同時可賺取Point Dollar並於商店內作現金使用。

【電子消費券2023】新城市廣場夥HomeSquare推購物獎賞　送逾2000萬元商場電子禮券

華人置業 （00127） 由4月5日起推出購物現金券，顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，每人可以獲贈的購物現金券多達500元。

【華置127】華人置業陳凱韻：通關後商場銷售額增20%、送千萬元現金券配合消費券　預告旗下兩商場本周起有姜濤生日慶祝活動

信和集團於4月16日至25日期間，透過6個消費券電子平台消費滿1000元（上限2張不同商戶即日消費發票，每張消費100元以上），可換領購物S及美食S各50元現金券一張，每日換領名額30名；4月11日至25日期間，優先預留名額共1000名。

【消費券2023】信和集團消費滿300元可參加大抽獎　滿1000元派100元禮券

消費券平台

Alipay Pay於4月16日至30日期間，設搶優惠券活動，每次上限獲8元優惠券，每日上限1張，合共15張，優惠商戶包括7-Eleven、foodpanda以及CitySuper。

Alipay HK周日送3000元獎賞、名額10個　12至18歲年輕人完成簡單任務可獲150元獎賞

香港電訊  （06823） Tap & Go於4月16日至5月6日期間推出，以Tap & Go搶購指定精選產品，可享額外100 Club積分，部分限量產品低至五折發售，包括iPhone 14，AirPod Pro， iPad Air及 MacBook Pro等，或以低至75折購買平板電腦等。

【消費券2023】Tap & Go周日起推多項消費券優惠　客戶可於指定csl專門店或網店半價搶iPhone

中銀香港 （02388） 旗下BoC Pay於4月16日至30日期間推出，單一消費滿1,500元，減80元優惠，商戶包括周大福、周生生、六福珠寶、運動家、馬拉松、GigaSports、莎莎及OSIM等30間商戶。

中銀BoC Pay加推「尊屬勁賞Pay」優惠　指定商戶單一消費滿1500元立減80元

相關文章：

【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」

【電子消費券】4.16發放首期3000元　Tap & Go管理層親解今年優惠策略

記者：宋佩恩

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