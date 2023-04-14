【小米1810】小米任命欒劍為AI大模型團隊負責人　雷軍預告將有AI新產品

▲ 【小米1810】小米任命欒劍為AI大模型團隊負責人 雷軍預告將有ＡＩ新產品

各大科網企業加大人工智能（AI）大模型投入，小米集團 （01810） 公布，任命欒劍擔任技術委員會AI實驗室大模型團隊負責人，向技術委員會副主席、AI實驗室主任王斌滙報。



欒劍現任小米技術委員會AI實驗室語音生成團隊負責人。他曾任東芝（中國）研究院研究員、微軟（中國）工程院高級語音科學家、微軟小冰首席語音科學家及語音團隊負責人等職位。

雷軍：堅決擁抱AI大模型

小米創辦人雷軍在社交平台指，常被問及小米對AI大模型和AIGC（內容生成式人工智能）的看法，而小米在AI領域投入多年，有AI實驗室、語音助手「小愛同學」、自動駕馳等團隊。

雷軍續稱：「對於大模型，我們當然會全力以赴，堅決擁抱。我們正在研發一些有趣的技術和產品，等我們打磨好了，再給大家展示」。

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記者：宋佩恩