綠表客358萬買欣盛苑三房　原業主持貨29年升值4倍

居屋市場交投熾熱，綠表買家遇心儀單位即入市。世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺欣盛苑欣悅閣高層06室，實用面積554平方呎，3房間隔，座向北面望開揚遠景觀，單位原叫價380萬元，放盤10個月，獲外區綠表客以358萬元（居二市場價） 承接，實用面積呎價6,462元。

據了解，原業主早於1993年10月購入上址，當時作價71.44萬元(未補地價)，持貨逾29年至今易手，帳面獲利286.56萬元，單位期內升值4倍。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機