君臨天下海景優質三房戶屬罕有放盤　4700萬成功易手

優質豪宅物業承接力強勁，美聯物業彭文浩表示，九龍站君臨天下3座高層C室，實用面積1,116平方呎，屬於三房間隔，單邊之餘更外望維港景致，屬於罕有優質單位，新近以4,700萬元易手，折合實用呎價約42,114元。

資料顯示，原業主於2014年9月以4,285.2萬元購入上述單位，持貨逾8年時間，帳面獲利約414.8萬元，單位升值接近1成。屋苑今年暫錄約8宗交投。

【多圖】啟德天瀧示範單位陪你睇 臨海大宅型格設計顯氣派【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機