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君臨天下海景優質三房戶屬罕有放盤　4700萬成功易手

股樓投資 13:58 2023/04/15

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優質豪宅物業承接力強勁，美聯物業彭文浩表示，九龍站君臨天下3座高層C室，實用面積1,116平方呎，屬於三房間隔，單邊之餘更外望維港景致，屬於罕有優質單位，新近以4,700萬元易手，折合實用呎價約42,114元。

資料顯示，原業主於2014年9月以4,285.2萬元購入上述單位，持貨逾8年時間，帳面獲利約414.8萬元，單位升值接近1成。屋苑今年暫錄約8宗交投。

【多圖】啟德天瀧示範單位陪你睇 臨海大宅型格設計顯氣派【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 美聯物業 君臨天下 九龍站 私人屋苑

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