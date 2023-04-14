【新股IPO】北森控股上市兩日　遭國際資源掟貨套現逾5000萬元

▲ 【新股IPO】北森首掛遭國際資源拋售0.3%股份 均價較周四收市價低11% 佔周四成交27%

新股北森控股 （09669） 周四掛牌，上市前股東之一的國際資源 （01051） 披露，旗下附屬公司4月13日至14日，於市場上出售216.2萬股北森控股，相當於北森控股0.3%股份，每股均價約23.21元，未計印花稅和相關開支，涉資約5019萬元。

北森控股繼周四首掛大跌14%，周五股價再跌33%，收報收報17.44元，較招股價29.7元潛水約41.3%。

北森控股過去兩日成交額約2.1億元。換言之，約4分之1賣盤都來自國際資源沽貨。

國際資源表示，其持股不受禁售期限制，認為是次為集團出售良機，出售錄145萬美元（折合約1131萬元），所得款項5019萬元將作集團一般營運資金或投資機會。

國際資源表示股份買賣透過聯交所進行，集團並不知道買家身份，經董事調查後，出售股份及相應權益擁有人屬獨立第三方。

據北森控股招股書資料，國際資源在公司上市後持有已發行股本0.46%。

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記者：宋佩恩