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【裏裏外外@iM網欄】簡單易做入門動作 減肚腩，迎夏季

名人薈萃 22:22 2023/04/14

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氣溫日漸上升，又是換季的時候。近日和友人相聚，其中有一位很苦惱，因為她的肚腩大到好似懷孕一樣，必須趕快減去大肚腩，才可以趕及換季，但她又怕辛苦，好怕做運動，所以我教了她幾個簡單易做的入門動作。今次就同大家分享減肚腩的方法。

Tips 1:
坐在椅子前半部份位置，雙手扶在椅邊，脊椎不可靠椅背（圖1），雙腳屈曲，左右膝頭分開向外，兩個腳踭向內（圖2），停留5秒後，將左右膝頭及腳踭合併（圖3），停留5 秒。開合膝頭為之一組動作，重覆這組動作5 次。做的時候感覺上腹肚腩正在發力。

圖1👆

圖2👆

圖3👆

熟習了這組動作後，可以嘗試將雙手放在身邊，不扶在椅邊，全部用肚腩發力。

Tips 2:
先以貓式跪在瑜伽塾上（圖4），然後伸出左腳（圖5），腳尖貼地，停留5 秒後，返回貓式位置，再伸出右腳（圖6），腳尖貼地，停留5 秒，左右腳伸出後為之一組動作，重覆這組動作5次。做的時候感覺下腹肚腩正在發力。

圖4👆

圖5👆

圖6👆

Tips 3:
仰卧在瑜伽墊上，屈曲雙膝（圖7），然後伸展左腳（圖8），停留5 秒後，屈曲左膝，再伸展右腳（圖9），停留5 秒後，屈曲右膝。重覆這組動作5 次。

圖7👆

圖8👆

圖9👆

Tips 4:
仰臥在瑜伽墊上，全身放鬆（圖10），然後抬起雙腳並離開瑜伽墊約半尺高（圖11），背部丶腰部丶下腰全部貼在墊上，感覺肚腩在發力，維持5 秒後，雙腳放在墊上，休息2 秒後，重覆以上動作5 次。

圖10👆

圖11👆

以上動作，針對腹部的不同位置，而且由淺入深，運動時自然呼吸。朋友持續練習了2星期後，腹部漸漸有轉機，慢慢回復正常。但我也提醒她，緊記晚上不可吃消夜！否則，做幾運動也不能補償。

今次推介比大家由Deva Premal 主唱的抒情Tara Mangalartha Mantra。記得唔好錯過這首新作品。

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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