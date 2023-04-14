三年前已儲夠首期　被疫情嚇怕不敢入市　近日市好即650萬買雍翠豪園兩房

中原地產蘇哲熙表示，元朗雍翠豪園1座高層B室，實用面積489平方呎，兩房間隔，向南，景觀開揚，叫價688萬元，議價後以650萬元沽出，實用呎價13292元，減幅約5.5%。買家為同區租客，早已儲夠首期入市，但過去三年疫情令置業大計受阻。

隨著今年通關復常，樓市明顯回暖，買家眼見樓價連月反彈，擔心遲買會貴，即加快入市腳步，比較區內各屋苑後，鍾情雍翠豪園旺中帶靜，快速拍板購入上址，順利榮升業主。而原業主於2012年底以350萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利300萬元，單位升值86%。

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