【帶你睇盤】元朗上車屋苑　入伙未夠10年　首期不用40萬

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三年前已儲夠首期 被疫情嚇怕不敢入市 近日市好即650萬買雍翠豪園兩房
政府致力發展北部都會區，元朗南一帶屋苑值得關注。今次利嘉閣推薦的屋苑為溱柏，位於元朗公庵路68號，雖然與朗屏站有段距離，但勝在環境清幽，入伙未夠10年，有住客會所，屋苑亦提供穿梭巴士來回往返朗屏站。
放盤單位為9座低層G室，實用面積272平方呎，開放式設計，現叫價398萬元（最後更新日期），假如承造九成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首期要39.8萬元，月供15,836元，壓力測試的入息要求為33,430元。
|放盤單位
|溱柏 9座低層G室（物業編號：BS76005465）
|實用面積
|272平方呎
|間隔
|開放式
|叫價
|398萬元（4月14日）
|賣點
|
1. 間隔四正，實用率高。
2. 企理裝修，即買即住。
3. 獨立廚房，寛敞實用。
4. 景觀開揚，自成一國。
5. 首期只需40萬起，上車之選。
6. 住客會所由知名設計師設計，配套齊全。
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢