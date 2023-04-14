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【帶你睇盤】元朗上車屋苑　入伙未夠10年　首期不用40萬

股樓投資 20:42 2023/04/14

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政府致力發展北部都會區，元朗南一帶屋苑值得關注。今次利嘉閣推薦的屋苑為溱柏，位於元朗公庵路68號，雖然與朗屏站有段距離，但勝在環境清幽，入伙未夠10年，有住客會所，屋苑亦提供穿梭巴士來回往返朗屏站。 

放盤單位為9座低層G室，實用面積272平方呎，開放式設計，現叫價398萬元（最後更新日期），假如承造九成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首期要39.8萬元，月供15,836元，壓力測試的入息要求為33,430元。 

    點擊圖片放大
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放盤單位 溱柏 9座低層G室（物業編號：BS76005465）
實用面積 272平方呎
間隔 開放式
叫價 398萬元（4月14日）
賣點

1. 間隔四正，實用率高。

2. 企理裝修，即買即住。

3. 獨立廚房，寛敞實用。

4. 景觀開揚，自成一國。

5. 首期只需40萬起，上車之選。

6. 住客會所由知名設計師設計，配套齊全。

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3GJppcw

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 天水圍 太古城 美聯物業 私人屋苑

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