【帶你睇盤】元朗上車屋苑　入伙未夠10年　首期不用40萬

政府致力發展北部都會區，元朗南一帶屋苑值得關注。今次利嘉閣推薦的屋苑為溱柏，位於元朗公庵路68號，雖然與朗屏站有段距離，但勝在環境清幽，入伙未夠10年，有住客會所，屋苑亦提供穿梭巴士來回往返朗屏站。

放盤單位為9座低層G室，實用面積272平方呎，開放式設計，現叫價398萬元（最後更新日期），假如承造九成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首期要39.8萬元，月供15,836元，壓力測試的入息要求為33,430元。

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放盤單位 溱柏 9座低層G室（物業編號：BS76005465） 實用面積 272平方呎 間隔 開放式 叫價 398萬元（4月14日） 賣點 1. 間隔四正，實用率高。 2. 企理裝修，即買即住。 3. 獨立廚房，寛敞實用。 4. 景觀開揚，自成一國。 5. 首期只需40萬起，上車之選。 6. 住客會所由知名設計師設計，配套齊全。

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