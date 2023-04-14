【美股焦點】花旗首季收入按年升12%　每股盈利遠勝預期　開市升近4%

花旗（美：C）今年首季收入按年升12%，至214億美元，亦較預期199.4億美元為高，期內淨利潤按年升7%至46億美元，按季則升83%。每股盈利則為2.19美元，遠勝預期1.65美元。

公司股價在業績公布後向好，開市升3.9%，暫報49.15美元。

公司指，收入增加受惠服務和固定收益市場強勁，以及強勁美國個人銀行業務的平均貸款增長。此外，高收入部分亦抵消了銀行和股票市場以及全球財富管理的投資產品收入下降，以及退出部分市場的影響。

集團經營情況保持穩定，首季一級資本充足比率（CET1）為13.4%，按季升0.4個百分點，按年更升2個百分點。

集團行政總裁Jane Fraser指出，公司首季即使遇到動盪的銀行業環境，仍交出強勁業續，全因有良好的資產負債表。財政及貿易解決方案分部表現突出，亦增加了新的非利息收入。此外，信用卡業務在財富環境並非理想下，仍然有積極拉動作用。該分部收入按年升18%，至接近25億美元。

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編輯：葉志偉