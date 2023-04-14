【HSBC滙豐】滙豐：出售法國零售銀行業務因利率颷升而不確定　倘完成出售事項、亦料交易延誤完成

HSBC滙豐 （00005） 發公告交代有關建議出售法國零售銀行業務的最新情況，指利率自銷售條款商定後起大幅上升，對收購作出的相關公允值會計處理亦使得買方實現交易完成變得不確定，各方繼續致力落實出售事項，惟有待商定適當的修訂條款，意味着倘完成出售事項，亦預期在交易完成方面會出現延誤。

公告指，由於出售事項變得不確定，滙豐的法國零售銀行業務不再分類為持作出售用途–撥回截至2023年3月31日止的20億美元減值，而倘出售事項未能繼續進行，將不會對滙豐的指引或績效構成重大影響。

滙豐在2021年6月18日宣布，HSBC Continental Europe（「HBCE」）與 Promontoria MMB SAS （「My Money Group」）及其附屬公司Banque des Caraïbes SA（「買方」，連同My Money Group，統稱「買方集團」）簽訂諒解備忘錄，內容關於可能出售HBCE在法國的零售銀行業務。

滙豐指，獲買方集團告知，法國的利率自2021年簽署交易相關框架協議後起，意料之外地大幅上升，以及對收購作出的相關公允值會計處理，將於該交易完成時顯著增加經擴大買方集團所需的資本金額。

除非此問題得以解決，否則買方將無法就該交易取得監管批准。根據框架協議的條款，買方須盡其最大努力取得此項批准。然而，買方集團已告知滙豐，其認為除非修訂該交易先前經商定的條款，否則其將無法取得監管批准。各方現繼續進行磋商。倘交易確實繼續進行，亦預期在交易完成方面會出現延誤。

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編輯：胡學能