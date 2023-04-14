【HSBC滙豐】滙豐賣法國零售業務有變卦　首季回撥20億美元、倫敦股價升3%

▲ 【HSBC滙豐】滙豐賣法國零售業務有變卦 滙豐：倘出售未能續進行 不對集團指引或績效構成重大影響

HSBC滙豐 （00005） 出售法國零售銀行業務起變數。滙豐昨晚公告，自簽署出售意向後利率大幅上升，影響業務公允值的會計處理，使得交易較難取得監管批准，交易完成時間勢受阻。滙豐強調，若出售事項未能繼續進行，將不會對滙豐的指引或績效構成重大影響。

滙豐倫敦股價昨晚跟隨歐洲STOXX歐洲銀行指數上揚，截至本港時間今晚10時，滙豐倫敦股價報585便士（折合約57.43港元），升3.1%。

滙豐料3月底業績回撥20億美元

滙豐於2021年6月宣布，與美國私募股權公司Cerberus簽訂諒解備忘錄，以象徵價1歐元出售法國零售業務，預料在2023年上半年完成交易。滙豐當時估計，出售業務將產生23億美元的除稅前虧損，以及7億美元的商譽減值。

滙豐雖然修訂完成交易時間至2023年下半年，但已將法國零售業務歸類為「持作出售用途」，並為業務減值。

滙豐最新表示，因應出售事項變得不確定，法國零售銀行業務不再分類為持作出售用途。

滙豐將於今年首季業績確認撥回之前經確認為與出售法國零售銀行業務相關的減值20億美元，但不包括所涉的商譽減值。

滙豐預期，有關操作可為一級普通股權（CET1）帶來收益，以去年底CET1水平估計，可推高約0.25百分點。

滙豐：買方指利率大升令監管批准難度增

滙豐在公告解釋，買方告知集團，自2021年簽署交易相關框架協議後起，法國利率意外地大幅上升，以及對收購作出的相關公允值會計處理，將於該交易完成時顯著增加經擴大買方集團所需的資本金額。除非此問題解決，否則買方將無法就該交易取得監管批准。買方集團認為除非修訂該交易先前經商定的條款，否則將無法取得監管批准。

滙豐表示，各方正持續磋商，即使交易確實續進行，亦預期在交易完成方面會出現延誤，會繼續在能夠商定適當條款的前提下，致力落實出售事項。

但該行亦指出，倘該交易於2024年5月31日前仍未完成，儘管在若干情況下該日期可延長至2024年11月30日，框架協議亦將於屆時自動終止。法國零售銀行業務將繼續作為滙豐集團的一部分進行管理，而一旦該交易無法完成，亦不會對集團層面的指引或績效構成重大影響。

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編輯：胡學能