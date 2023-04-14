【HSBC滙豐】滙豐賣法國零售業務有變卦　滙豐：倘出售未能續進行　不對集團指引或績效構成重大影響

HSBC滙豐 （00005） 發公告交代有關建議出售法國零售銀行業務的最新情況，指利率自銷售條款商定後起大幅上升，對收購作出的相關公允值會計處理，亦使得買方實現交易完成變得不確定，各方續致力落實出售事項，惟有待商定適當的修訂條款，意味着倘完成出售事項，亦預期在交易完成方面會出現延誤。

滙豐稱，因出售事項變得不確定，滙豐的法國零售銀行業務不再分類為持作出售用途，此舉的結果是於今年第1季度業績確認撥回之前經確認為與出售法國零售銀行業務相關的減值20億美元（不包括於該階段進行的商譽減值）。倘出售事項未能繼續進行，將不會對滙豐的指引或績效構成重大影響。

前年簽交易協議後利率飈升 買方所需資本金需顯著增加

滙豐在2021年6月18日宣布，滙豐歐洲大陸與Promontoria MMB SAS （「My Money Group」）及其附屬公司Banque des Caraïbes SA（「買方」，連同My Money Group，統稱「買方集團」）簽訂諒解備忘錄，內容關於可能出售滙豐歐洲大陸在法國的零售銀行業務。

滙豐指，獲買方集團告知，法國的利率自2021年簽署交易相關框架協議後起，意外地大幅上升，以及對收購作出的相關公允值會計處理，將於該交易完成時顯著增加經擴大買方集團所需的資本金額。除非此問題解決，否則買方將無法就該交易取得監管批准。根據框架協議條款，買方須盡其最大努力取得此項批准。然而，買方集團已告知滙豐，其認為除非修訂該交易先前經商定的條款，否則其將無法取得監管批准。各方現續磋商。倘交易確實續進行，亦預期在交易完成方面會出現延誤。

滙豐原預料交易今年下半年完成

滙豐指，去年9月30日，滙豐將其法國零售銀行業務重新分類為持作出售用途，理由是當時預期在若干條件達成（包括取得監管批准）的前提下，該交易將於今年下半年完成。而由於該交易的完成變得不確定，於 今年3月31日，滙豐需要變更其法國零售銀行業務的會計分類。該等業務不再分類為持作出售用途。此舉的結果是於今年第1季度業績確認撥回之前經確認為與出售法國零售銀行業務相關的減值20億美元（不包括於該階段進行的商譽減值），並繼而為普通股權一級（CET1）帶來收益（截至2022年12月31日止根據集團的CET1估計為約25個基點）。

滙豐將繼續在能夠商定適當條款的前提下，致力落實出售事項，同時在任何時候為滙豐在法國當地的客戶和同僚提供支持。

但該行亦指出，倘該交易於2024年5月31日前仍未完成，儘管在若干情況下該日期可延長至2024年11月30日，框架協議亦將於屆時自動終止。法國零售銀行業務將繼續作為滙豐集團的一部分進行管理，而一旦該交易無法完成，亦不會對集團層面的指引或績效構成重大影響。

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編輯：胡學能