【ESG｜ISSB】港交所諮詢提高上市公司氣候相關披露要求　2024年起設兩年過渡期

港交所 （00388） 發布諮詢文件，建議規定所有發行人在其ESG報告中披露氣候相關信息，較目前「不遵守就解釋」要求再提升，以及推出符合國際可持續發展準則理事會（ISSB）氣候準則的新氣候相關信息披露要求。諮詢為期3個月，至7月14日截止。

港交所表示，考慮到發行人的準備情況、市場從業者的意見，提議在生效日期（即2024年1月1日）後首兩個匯報年度設過渡安排，容許上市公司氣候相關風險與機遇的財務影響、溫室氣體範圍3排放以及若干跨行業指標上有更多彈性，如允許提供工作計劃、進度和時間表。

香港2025年強制實行TCFD的披露規定

IFRS的國際可持續發展準則理事會（ISSB）有意在2023年第二季結束前發布最終準則，該準則將建基於TCFD（氣候相關財務披露小組）的建議原則。香港綠色和可持續金融跨機構督導小組表示計劃在2025年或之前強制實施須符合TCFD的披露規定。

整體而言，新的氣候相關披露要求發行人監察及管理氣候相關風險及機遇的管治流程、監控及程序，例如：

發行人的氣候風險及機遇；

發行人如何因應氣候因素而調整商業模式，並為此類計劃設立氣候相關目標；

發行人策略及營運在面對氣候相關變化、發展或不確定因素時的抵禦能力；

披露氣候相關風險及機遇對發行人的財務狀況、財務表現及現金流量的當前影響和預期影響

證監會：及早採納可鞏固香港綠色和可持續金融中心

證監會表示，支持港交所向市場諮詢氣候相關匯報規定，形容這是香港走向與ISSB全球性基準對接的重要一步。證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港及早採納氣候相關的企業匯報規定，將能鞏固本港作為區內及全球領先綠色和可持續金融中心的地位。我們一直與聯交所緊密合作，採取平衡的方針，目標是為上市公司提供恰當的靈活性，並同時推動向投資者作出適切、一致及可資比較的信息披露。

諮詢文件連結

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記者：麥德銘