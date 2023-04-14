【周大福】 周大福上季零售值增長14.2% 香港同店銷售按年急升1.5倍

周大福（01929）公布截至3月底止季度數據，零售值同比增長14.2%。其中，內地零售值按年增長9.6%，佔整體零售銷售近89%；香港、澳門及其他市場則急升71.2%。受惠內地邊境口岸重開，上季港澳同店銷售按年急升近97%，其中香港增長154.6%，澳門則上升26%，港澳同店銷量增10.3%；內地同店銷售跌幅亦收窄至5.6%，同店銷量跌12.3%。

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按產品劃分，港澳地區的珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售急升99.2%；黃金首飾及產品則按年飆116.5%，平均售價按年上升106%至7,000元。季內於中國內地淨開設248個零售點，包括淨開設250個周大福珠寶零售點（24個直營店及226個加盟店）。集團表示，隨住內地防疫政策轉變，內地及港澳人員流動及零售活動上季已有復甦跡象。

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記者：郭秀慧