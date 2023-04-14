【神華1088】神華3月煤炭銷量跌7.1% 發電量按年增長逾17%

中國神華（01088）公布，3月份商品煤產量2,730萬噸，按年下跌1.8%；煤炭銷售量3,920萬噸，按年下跌7.1%。首季產量下跌0.9%至8,010萬噸，而銷售量則微升1.8%至1.07億噸。

神華今日（14日）收報24.8元，上升1.2%，成交額7億元。

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此外，神華3月總發電量187.1億千瓦時，按年增長17.2%；總售電量為176.6億千瓦時，升17.3%。首季總發電量517.1億千瓦時，升10.6%；總售電量487.5億千瓦時，升10.8%。

至於3月聚乙烯銷售量3.2萬噸，按年下跌2.7%；聚丙烯銷售量2.8萬噸，按年跌3.4%。

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記者：李兆明