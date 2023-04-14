  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團】傳美團香港外賣業務命名為「KeeTa」 旺角將成首個服務試點

股樓投資 19:52 2023/04/14

分享：

分享：

早前已透露擬以全新品牌攻港的美團（03690），近日有網上流傳美團或會以「KeeTa」品牌拓展本港外賣業務。內地社交平台近日流傳一段疑為由美團在本港的首批速遞員所分享的短片，顯示在速遞員簡介會上，美團的工作人員將印有「KeeTa」字樣的外賣保溫袋贈送給予會者。美團股價繼續受壓，周五（14日）報129.5元，跌1.1%，成交額29.9億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

據早前報道指，美團外賣業務將於今年上半年進軍香港市場，並已於本月舉行第一輪6場外賣員簡介會，名額亦全數爆滿。報道又指，美團要求車手外賣員的行車證不能在5月15日之前到期，因此外界猜測，美團最快5月中正式在港營運。而據最新的影片見到，美團外賣速遞員的模式分為預約上綫和自由上綫兩種，並預計將率先推出旺角區的外賣速遞服務。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
美團－W（03690） 港股 美團外賣 外賣 旺角

上一篇文章

【周大福】 周大福上季零售值增長14.2% 香港同店銷售按年急升1.5倍

下一篇文章

太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款