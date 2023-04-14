【美團】傳美團香港外賣業務命名為「KeeTa」 旺角將成首個服務試點

早前已透露擬以全新品牌攻港的美團（03690），近日有網上流傳美團或會以「KeeTa」品牌拓展本港外賣業務。內地社交平台近日流傳一段疑為由美團在本港的首批速遞員所分享的短片，顯示在速遞員簡介會上，美團的工作人員將印有「KeeTa」字樣的外賣保溫袋贈送給予會者。美團股價繼續受壓，周五（14日）報129.5元，跌1.1%，成交額29.9億元。

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據早前報道指，美團外賣業務將於今年上半年進軍香港市場，並已於本月舉行第一輪6場外賣員簡介會，名額亦全數爆滿。報道又指，美團要求車手外賣員的行車證不能在5月15日之前到期，因此外界猜測，美團最快5月中正式在港營運。而據最新的影片見到，美團外賣速遞員的模式分為預約上綫和自由上綫兩種，並預計將率先推出旺角區的外賣速遞服務。

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記者：郭秀慧