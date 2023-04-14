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【多圖】University Hill示範單位陪你睇　不設走廊　室内空間更實用

股樓投資 16:58 2023/04/14

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新地旗下大埔白石角University Hill今首度開放示範單位，以第2座9樓B5室為藍本搭建，實用面積406平方呎，屬兩房間隔，單位不設走廊，令室内空間更見實用。單位採開放式廚房設計，曲尺形廚櫃用上卡其色廚櫃板面，配以黑色枱面及牆身。浴室則選用淋浴間設計。

兩間睡房分別位於單位大廳兩旁，其中主人房設有偌大窗戶，增加採光度，整體設計典雅大方。另一間睡房亦見方正實用，擺放睡床後仍有空間可以擺放家具迎合生活需要。

第2座9樓B5室

 

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撰文 : 蔡子俊

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