【多圖】University Hill示範單位陪你睇　不設走廊　室内空間更實用

新地旗下大埔白石角University Hill今首度開放示範單位，以第2座9樓B5室為藍本搭建，實用面積406平方呎，屬兩房間隔，單位不設走廊，令室内空間更見實用。單位採開放式廚房設計，曲尺形廚櫃用上卡其色廚櫃板面，配以黑色枱面及牆身。浴室則選用淋浴間設計。

兩間睡房分別位於單位大廳兩旁，其中主人房設有偌大窗戶，增加採光度，整體設計典雅大方。另一間睡房亦見方正實用，擺放睡床後仍有空間可以擺放家具迎合生活需要。

第2座9樓B5室

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機