【業績｜銀行】富國銀行首季多賺32%、盤前股價轉升3%　信貸減值撥備大增

▲ 【業績｜銀行】富國銀行首季多賺32% 信貸減值撥備大增

富國銀行（Wells Fargo，美：WFC）公布，今年首季盈利按年增32%至49.9億美元，相當於每股盈利1.23美元。季內，富國銀行總收入增17%至207.3億美元，主要受惠於淨利息收入增加，但信貸減值撥備表現轉差，今年首季撥備12.07億美元，去年同期為回撥7.87億美元，前一季度撥備則為9.57億美元。

富國銀行解釋，上季為商業地產貸款增加而提前撥出6.43億美元，而信用卡和汽車貸款規模增加，也令該行提高信貸減值撥備。

富國銀行公布首季業績後，盤前股價轉升3%，暫報40.86美元。

富國銀行淨利息收入大增45%

富國銀行上季淨利息收入按年增長45%、按季跌1%至133.4億美元，但非利息收入按年跌13%、按季增12%至73.9億美元。

截止3月底，富國銀行貸款額按年增6%至9,487億美元，存款額按年跌7%至13,567億美元，總資產按年跌3%至18,637億美元。CET1（核心一級資本）充足率為10.8%，較去年同期增0.3百分點。

富國銀行上季斥資40億美元回購8640萬股。

富國銀行行政總裁Charlie Scharf表示，美國區域和社區銀行對金融系統重要，富國銀行的龐大分行網絡可讓該行與個人和企業客戶保持良好關係，其多元化經營模式、強勁資產情況、風險管理等都可助客戶度過不同經濟周期。

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編輯：麥德銘