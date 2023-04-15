有盈退休：對TVB股票不再存幻想

香港人，上世紀五六十年代出生的，無不是飲無綫電視（00511）TVB「奶水」長大。一切既有文化、價值觀及喜好，皆以「無記」（無綫電視）馬首是瞻。



不過，人會變，月會圓，物轉星移之後，大家可以問問新一代40歲以下的年輕人，還有多少會認同TVB宣揚的文化、價值觀及意識形態呢？再者，又有多少會日日追看「無記」節目呢？答案早已寫在牆上。



小弟也曾在「無記」工作，有一定感情。一如不少七八十年代的舊同事，如今敘舊，話題仍離不開TVB的一切，包括股價！



上月，「無記」股價失驚無神，由3元多閃電速度炒上，幾日內已見17.9元高位（當然此位有極大「水份」！ ），令全城哄動。



股價閃電炒高散戶接貨

這次股價炒上，相信有大量股份轉手。根據小弟的觀察，是大戶出貨散戶接貨。故此，浪潮一過，立即跌回9元左右橫行。為甚麼橫行？相信由於不少散戶接貨後，「死揸」！



大戶出貨方面，當然以美資基金Dodge & Cox最狠， 將手上的貨盡散！3月8至10日，明顯有人將「無記」股票閃電炒高，弄得散戶如痴如醉跟進，然後立即在11元以上大手沽貨套現。

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？



這一招，令不少接貨者 （應該是傻呼呼的散戶了）立即「坐艇」被綁。小弟雖然對TVB有感情，但感情還感情，真金白銀投資則要精明。



經營困難重重不宜沾手

今時今日，看看「無記」客觀情況，基本上是「無得醫」了。因公司自困於龐大支出中 （3,700名員工、既定支出，包括租金、廠房營運、牌照費、製作費等），但收入又如何？「無記」的年報已清楚列出，讀者可以自行查找。



最慘的是，TVB今天面對的，不是ViuTV或HOY TV的競爭，而是節目精彩百倍的串流平台，以及尺度（政治、色情及暴力）非常寬鬆又低成本的眾多網台，吸引力根本無法比擬。



此情況，「無記」怎樣有得鬥？況且，「無記」過去十多年都無派息，怎樣可以買得下手？

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍