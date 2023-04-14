▲ 【消費券2023】中銀BoC Pay加推「尊屬勁賞Pay」優惠 指定商戶單一消費滿1500元立減80元

新一輪消費券首期將於4月16日發放，中銀香港 （02388） 宣布，BoC Pay加推「尊屬勁賞Pay」，包括於指定商戶單一消費滿1,500元立減80元、千色Citistore消費滿500元立減30元優惠，以及提供過百款商戶禮券供市民領取使用。如市民已透過BoC Pay成功登記2022年消費券計劃且仍然符合2023年消費券領取資格準則，由4月16日起，將可自動獲發2023年第一期消費券，無需重新登記。

由4月16日至5月31日期間，市民於周大福、周生生、六福珠寶、運動家、馬拉松、GigaSports、莎莎、OSIM等超過30家實體及網上商戶，以BoC Pay單一消費滿1,500元，可享即時扣減80元優惠；由即日起至5月6日，於全線千色Citistore消費滿500元，可享即時扣減30元優惠。此外，每位BoC Pay客戶可享價值達7,000元的商戶優惠禮券，涵蓋共50家生活百貨、網上商店、餐廳美食等商戶，包括：友和YOHO提供以82折購買Dyson風筒；於萬寧消費滿指定金額可享達420元優惠券；麥當勞多款套餐優惠折扣；商務印書館提供消費滿250元享9折優惠；於運動家、C.P.U.及Runderful購買正價貨品滿1,200元，可享即時扣減200元優惠；中石化入油享每升減7.73元等。

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編輯：胡學能