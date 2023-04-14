  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2023】中銀BoC Pay加推「尊屬勁賞Pay」優惠　指定商戶單一消費滿1500元立減80元

Hot Talk 19:13 2023/04/14

分享：

分享：

【消費券2023】中銀BoC Pay加推「尊屬勁賞Pay」優惠　指定商戶單一消費滿1500元立減80元

新一輪消費券首期將於4月16日發放，中銀香港 （02388） 宣布，BoC Pay加推「尊屬勁賞Pay」，包括於指定商戶單一消費滿1,500元立減80元、千色Citistore消費滿500元立減30元優惠，以及提供過百款商戶禮券供市民領取使用。如市民已透過BoC Pay成功登記2022年消費券計劃且仍然符合2023年消費券領取資格準則，由4月16日起，將可自動獲發2023年第一期消費券，無需重新登記。

由4月16日至5月31日期間，市民於周大福、周生生、六福珠寶、運動家、馬拉松、GigaSports、莎莎、OSIM等超過30家實體及網上商戶，以BoC Pay單一消費滿1,500元，可享即時扣減80元優惠；由即日起至5月6日，於全線千色Citistore消費滿500元，可享即時扣減30元優惠。此外，每位BoC Pay客戶可享價值達7,000元的商戶優惠禮券，涵蓋共50家生活百貨、網上商店、餐廳美食等商戶，包括：友和YOHO提供以82折購買Dyson風筒；於萬寧消費滿指定金額可享達420元優惠券；麥當勞多款套餐優惠折扣；商務印書館提供消費滿250元享9折優惠；於運動家、C.P.U.及Runderful購買正價貨品滿1,200元，可享即時扣減200元優惠；中石化入油享每升減7.73元等。

相關文章：

【消費券2023】約640萬名合資格市民4.16收取首期消費券　八達通卡或需領取多次（附各支付工具查詢熱線）

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 港股 中銀香港（02388） 商場 電子消費券 周大福 OSIM 莎莎 萬寧 運動
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】銀行股首季業績佳　道指期貨盤前轉升　納指期貨跌0.5%（不斷更新）

下一篇文章

【長和系】李澤鉅與霍建寧據報親身赴英與官員會面　為3英國與Vodafone合併尋求支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄超過33億淨流入　買中移動中芯沽建行盈富基金　恒指夜期微跌6點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄超過33億淨流入　買中移動中芯沽建行盈富基金　恒指夜期微跌6點（不斷更新）
【美股期貨】銀行股首季業績佳　道指期貨盤前轉升　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】銀行股首季業績佳　道指期貨盤前轉升　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款