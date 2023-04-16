▲ 【消費券2023】信和集團消費滿300元可參加大抽獎 滿1000元派100元禮券

信和集團乘消費券推出優惠，旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心、帝國中心、藍灣廣場及信和廣場設3,000萬元獎賞活動。信和會員憑集團旗下會員積分系統S Rewards於4月26日至6月30日期間消費滿300元可登記抽獎機會，獎品包括按摩椅、Dyson電器、Ninitendo Switch 遊戲機、 Apple Watch Series 8等，獎品總值逾40萬元。

派100元美食及購物券共1300名

於4月16日至25日期間，透過6個消費券電子平台消費滿1000元（上限2張不同商戶即日消費發票，每張消費100元以上），可換領購物S及美食S各50元現金券一張，每日換領名額30名；4月11日至25日期間，優先預留名額共1000名。

信和亦聯乘AlipayHK及 WeChat Pay HK發放多間商戶50元優惠券，合共派逾千萬禮券。

集團資產管理董事蔡碧林預期，在消費券帶動、港旅客增加以及五一黃金周，料零售市道持續向好，第二季人流及生意將錄按年升幅。

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記者：宋佩恩