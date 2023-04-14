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【長和系】李澤鉅與霍建寧據報親身赴英與官員會面　為3英國與Vodafone合併尋求支持

股市 19:10 2023/04/14

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【長和系】李澤鉅與霍建寧據報親身赴英與官員會面　為3英國與Vodafone合併尋求支持

路透引述3名消息人士指，長和 （00001） 主席李澤鉅及聯席董事總經理霍建寧等高層上月前往英國，就3英國與Vodafone的潛在合併交易與當局官員會面，尋求政治支持。英國政府周二表示，對市場整合持開放態度，並希望於2030年為主要地區完成舖設獨立的5G網絡。

報道指，霍建寧與英國政府官員會面正面，李澤鉅也在場。消息稱，3英國與Vodafone宣布合併的同意，或會就網絡投資作出承諾，目前亦考慮對客戶定價作出承諾，但預期實行可能性較小。

若獲批合併 英國電訊網絡將由4變3

英國反壟斷監管機構英國競爭及市場管理局（CMA）將會負責審核是次交易，若審核通過，英國電訊網絡將由4變3，故此市場預期，當局的審查取態將會相當嚴謹。

霍建寧上月指，與Vodafone的磋商已進入最後階段。3英國與Vodafone均拒絕置評。

長和於去年10月公布雙方正就潛在合併進行討論，預計交易完成後，長和持有合併公司49%股權，Vodafone則持股51%。合併公司亦會超越英國電信（BT） 的EE及 Virgin Media O2，成為當地電訊業一哥，擁有2700萬客戶。

相關文章：【長和系業績】長和高開4%　全年多賺9.5% 　末期股息增至2.086元、料3英國與Vodafone合併快有公布

相關文章：【長和旗下】3英國與Vodafone合併傳最快月內公布　長和長遠或退出？

編輯：陳韻妍

港股 長和（00001） 合併 壟斷 李澤鉅 霍建寧 電訊 競爭條例 英國 5G
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