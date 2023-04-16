【iPhone 15】市場傳聞iPhone 15 售價兩萬人民幣　售價高近5成

▲ 有消息指，iPhone 15的最高階版本，未知名字會否沿用之前，用iPhone 15 Pro Max或iPhone 15 Ultra，有傳售價將高達2萬人民幣（約2.3萬港元），比目前iPhone貴上48%。

新iPhone市場消息不斷，有消息指，iPhone 15的最高階版本，未知名字會否沿用之前，用iPhone 15 Pro Max或iPhone 15 Ultra，有傳售價將高達2萬人民幣（約2.3萬港元），比目前iPhone貴上48%。

最近，在中國大陸市場已開始傳出「頂規iPhone 15 Pro Max預計售價人民幣2萬元」的消息。據報iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將擁有比以往更多的專屬功能，甚至會把內置容量提高到2TB或以上，有助Apple將進一步提升新機價格。

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外媒指，頂級旗艦電話價格飆至2萬元人民幣，或因為全球通貨膨漲，零件製造成本上漲所致。而下一代A17 Bionic處理器需要在TSMC台積電的N3E工藝上才做到，亦是成本大幅上漲的原因之一。傳聞Apple將在Pro機款上推出全球最薄的邊框，僅為0.06吋，這設計及製造成本亦不小。同時新iPhone亦有可能加入潛望式變焦鏡頭，號稱是 iPhone 15 Pro Max的專屬功能。

責任編輯：李彥煒

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