【業績｜銀行】摩通首季多賺52%勝預期　開市升逾7%

▲ 摩通首季多賺52%勝預期

美國中小銀行爆發信心危機，但大型銀行股首季業績相繼報捷。當地最大銀行集團摩根大通（美：JPM）公布，今年首季純利按年大增52%至126.2億美元，相當於每股盈利4.1美元，高於市場預期的3.41美元。不過，若撇除其8.68億美元的淨投資證券損失，摩通每股盈利可增0.22美元，至4.33美元。

摩通季度收入383.4億元，按年增25%，高於預期的368.3億美元。淨利息收入（NII）208億美元，按年漲49%；非利息收入185 億美元，按年增5%，信貸損失準備金22.75億美元，按年增56%，惟仍好於外界預期的23.1億美元。

摩通上調2023年全年淨利息收入指引至810億美元，遠高於市場預期的730億美元。

摩通周五開市升超過7%，暫報138.27美元。

以部門劃分，摩通消費者和社區銀行部門季度收入164.6億美元，按年增35.1%，主要受惠於淨利息收入。

企業與投資銀行部門收入136 億美元，按年持平。當中，投行業務收入15.6億美元，按年跌24%，惟仍勝預期的15.4億美元。股票交易收入下滑12%；固定收益交易收入持平。

商業銀行部門收入35億美元，按年增46%，主要受存款利潤率提高推動。

資產與財富管理部門收入48億美元，按年增11%。摩通的資產管理規模 （AUM） 達3萬億美元，按年增2%

摩通首季撥備23億美元，按年增56%； 貸款按年增長6%，存款按年跌8% 。此外，截止3月底，摩通CET1（核心一級資本）比率按年增1.2個百分點至13.8%，亦超越所訂的13%目標。

摩通首席執行官 Jamie Dimon 表示，美國的消費和經濟狀況依然健康，惟他也警告稱，銀行業危機或促使銀行轉趨保守，收緊信貸投放或影響消費者支出。「過去一年我們一直在監測的烏雲仍在地平線上，銀行業的動盪加劇了這些風險。」

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記者：伍鍵文