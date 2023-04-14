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【業績｜銀行】摩通首季多賺52%勝預期 盤前升逾半成

股市 19:52 2023/04/14

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【業績｜銀行股】摩通今年首季多賺52%、勝預期

美國中小銀行爆發信心危機，但大型銀行股首季業績相繼報捷。當地最大銀行集團摩根大通（美：JPM）公布，今年首季純利按年大增52%至126.2億美元，相當於每股盈利4.1美元，高於市場預期的3.41美元。摩通季度收入383.4億元，按年增25%，高於預期的368.3億美元。

摩通周五盤前升5.56%，暫報136.3美元。

富國銀行首季多賺32%、盤前股價轉升，可見【下一頁】

以部門收入劃分，摩通消費者和社區銀行部門季度收入164.6億美元，按年增35.1%，主要受惠於淨利息收入。

企業與投資銀行部門收入136 億美元，按年持平。當中，投行業務收入15.6億美元，按年跌24%，惟仍勝預期的15.4億美元。

商業銀行部門收入35億美元，按年增46%，主要受存款利潤率提高推動。

資產與財富管理收入48億美元，按年增11%。

摩通首季撥備23億美元，按年增56%；貸款按年增長6%，存款按年跌8%。此外，截止3月底，摩通CET1（核心一級資本）比率按年增1.2個百分點至13.8%，亦超越所訂的13%目標。

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記者：伍鍵文

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 美股 銀行 投資銀行 行業
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