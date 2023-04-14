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【美股焦點】貝萊德首季經調整淨利跌19%　AUM按季回升至9.1萬億美元　盤前升2%

股市 19:05 2023/04/14

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全球最大資管公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）公布今年首季業績，期內受累全球市場暴跌擠壓費用收入，經調整淨利為11.6億美元，按年跌19%，經調整每股盈利7.93美元，較市場預期7.67美元為高。

集團公布業績後，股價在美股盤前向好，暫報684.44美元，升2%。

貝萊德稱，首季收入為42.43億美元，按年跌10%，與市場預期相若。截至3月底，貝萊德其資產管理規模（AUM）為9.09萬億美元，低於去年同期9.56萬億美元的水平，但高於去年第4季的8.59萬億美元，亦較市場估計8.86萬億美元為高。此外，公司首季錄得1100億美元資金淨流入，去年同期則為860億美元。

集團主席兼行政總裁Laurence D. Fink指，今年首季有340億美元的債券ETF淨流入。他又提到，早前發生的銀行業動盪將將進一步加速資本市場增長，公司將成為核心參與者。

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編輯：葉志偉

美股 每股盈利 銀行 貝萊德（BlackRock，美：BLK）
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