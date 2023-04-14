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【澳門債市】賀一誠：政府會與中債登成立新公司發債　有計劃推二級市場

股市 18:55 2023/04/14

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【澳門債市】賀一誠：政府會與中債登成立新公司發債　有計劃推二級市場

據澳門傳媒報道，澳門行政長官賀一誠表示，澳門債市剛起步，政府會與財政部下的中央國債登記結算有限責任公司（中債登）共同成立1家新公司以發行債券。他又指政府有計劃推「二級市場」，接下來會與經財司到盧森堡，與世界最大的二級市場商議關於推廣人民幣債券發行事宜。

對於澳門發債程序，賀一誠指出，去年初，政府為在澳門發行的債券編配國際證券識別碼，以提高債券發行效率，目前澳門是參考國際多個地方的備案制度及完整承包人責任制，希望透過簡政放權，加快債券發行效率。

本月組團訪葡推介澳門及深合區

賀一誠又稱，今年是中葡論壇成立20周年，澳門政府本月將組織包括深合區代表在內的經貿代表團出訪葡萄牙，透過推介會、商務拜訪、實地考察等系列安排，讓葡萄牙社會各界全面了解澳門及深合區最新情況和投資機遇。

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【澳門債市】賀一誠：爭取國家財政部及內地省市到澳門發債　豁免發行所涉印花稅

【澳門經濟】澳門特首賀一誠：「1+4」多元產業細化方案冀6月推出

編輯：胡學能

債券 人民幣 人民幣債券 中國市場 賀一誠 澳門 盧森堡 葡萄牙
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