太古城驚現「天水圍價」　兩房極低層戶618.8萬沽　呎售1.06萬

太古城錄低價二手成交，兩房成交價低至618.8萬元，有代理形容成交價是「天水圍價」。美聯物業錢敏義說，太古城鄱陽閣低層單位，實用面積583平方呎，兩房間隔，近期叫價630萬元，議價後以約618.8萬元易手，實用呎價約10,614元。

錢敏義說，上址位處極低層，故銀碼亦相對較低，又形容樓價媲美「天水圍價」，為屋苑本月最細價成交。

資料顯示，原業主於1977年以約15.55萬元購入上述物業，現帳面賺約603.25萬元，物業大幅升值38.8倍。

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