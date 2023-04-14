  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】瑞信AT1債全額撇帳事件　日本三菱UFJ客戶損手56億港元

股市 19:01 2023/04/14

分享：

分享：

【瑞信危機】三菱日聯客戶據報瑞信撇賬事件損失逾7億美元

瑞信（CS）以30億瑞士法郎賣盤予瑞銀集團（UBS）後，瑞士政府將瑞信發行的額外一級債券（AT1 Bond）全額減記，震驚市場，並波及全球投資者。彭博引述消息指，日本最大銀行集團三菱UFJ（MUFG，日：8306）有1500名客戶因瑞信AT1債券減記而蒙受損失，涉及資金達到950億日圓（折合約56億港元）。

三菱UFJ發言人已證實其客戶在事件中受影響。瑞信發行的AT1債券總額達160億瑞士法郎（約1415億港元）。

報道指，三菱UFJ客戶透過其關聯經紀商三菱日聯摩根士丹利證券（MUMSS），為客戶購買相關債券，集團最新已召開會議調查此事。

另外，三菱UFJ早前推遲AT1債券發行至5月中旬或以後，指推遲發行的決定是向投資者諮詢意見之後作出。

瑞信AT1債最大買家曝光 價值跌98%後惹投行博一博，可見【下一頁】

相關文章：

【銀行危機】施羅德：歐洲央行對銀行的監管較嚴格、不會重演雷曼危機　基金趁低吸AT1債券

【瑞信危機】余偉文：本地銀行持AT1債只佔債券持倉0.1%　外匯基金無直接敞口

【瑞信危機】亞洲銀行傳暫緩發行AT1債券、涉星港日　瑞士監管機構FINMA：瑞信接受政府援助合乎撇賬條件

記者：伍鍵文

三菱 瑞銀 美股 債券 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄超過33億淨流入　買中移動中芯沽建行盈富基金　恒指夜期微跌6點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄超過33億淨流入　買中移動中芯沽建行盈富基金　恒指夜期微跌6點（不斷更新）
【美股期貨】銀行股首季業績佳　道指期貨盤前轉升　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】銀行股首季業績佳　道指期貨盤前轉升　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億　最優惠利率料不加
【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間　地面分行延長半小時至5點關門
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升94點　百度美股低港3%（不斷更新）
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
【日本旅遊】日本政府批准大阪建賭場渡假村、投資額約1067億元　濠賭股向下、金沙跌逾3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款