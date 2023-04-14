【瑞信危機】瑞信AT1債全額撇帳事件　日本三菱UFJ客戶損手56億港元

▲ 【瑞信危機】三菱日聯客戶據報瑞信撇賬事件損失逾7億美元

瑞信（CS）以30億瑞士法郎賣盤予瑞銀集團（UBS）後，瑞士政府將瑞信發行的額外一級債券（AT1 Bond）全額減記，震驚市場，並波及全球投資者。彭博引述消息指，日本最大銀行集團三菱UFJ（MUFG，日：8306）有1500名客戶因瑞信AT1債券減記而蒙受損失，涉及資金達到950億日圓（折合約56億港元）。

三菱UFJ發言人已證實其客戶在事件中受影響。瑞信發行的AT1債券總額達160億瑞士法郎（約1415億港元）。

報道指，三菱UFJ客戶透過其關聯經紀商三菱日聯摩根士丹利證券（MUMSS），為客戶購買相關債券，集團最新已召開會議調查此事。

另外，三菱UFJ早前推遲AT1債券發行至5月中旬或以後，指推遲發行的決定是向投資者諮詢意見之後作出。

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記者：伍鍵文