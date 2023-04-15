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【環保Apple產品】Apple計劃2025年前達成電池採用100%循環再造鈷

科技 11:30 2023/04/15

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Apple今（14日）宣佈將大幅加速推動採用可循環再造物料，包括於2025年將所有Apple設計的電池採用100%循環再造鈷。

環保已深入我們衣食住行，尤其是我們使用的智能電話及各種智能裝置。Apple今（14日）宣佈將大幅加速推動採用可循環再造物料，包括於2025年將所有Apple設計的電池採用100%循環再造鈷。

其次，Apple亦會在裝置中的磁石採用循環再造稀土元素，所有Apple設計的印刷電路板將採用100%循環再造錫作焊接，以及100%循環再造金電鍍。

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2022年，Apple產品中所有鈷，當中有四分之一來自循環再造物料，較前一年的13% 為高。 鈷金屬是大多數消費類電子產品（包括 Apple 裝置）所用電池的關鍵材料，可實現高能源強度，同時符合Apple對於耐用度和安全度的嚴格標準。 iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook 與其他產品所採用的Apple設計電池，佔公司絕大部分的鈷金屬使用量。

Apple致力於完全採用回收及再生物料製造所有產品，並在2030年達至所有產品碳中和的目標。 

責任編輯：李彥煒

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