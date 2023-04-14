【澳門經濟】澳門特首賀一誠：「1+4」多元產業細化方案冀6月推出

澳門行政長官賀一誠下午列席立法會時，被議員問到如何加快「1+4」多元產業布局時表示，博企在3月16日提交今年度投資方案，澳門政府需根據其投資規劃加入細化方案中，目前經財司正全力進行新版本細化方案，冀社會給予時間，同時期望議員們集思廣益提出意見。他希望今年6月能夠推出「1+4」細化方案，屆時將清晰行業未來如何規劃。

今年形勢與去年進行的細化方案有別

他續指，經財司範疇在去年8月已做好「1+4」多元產業細化方案，但去年受疫情影響，政府一直觀望當中，未公布相關方案。同時去年下半年適逢澳門博彩業競投工作，政府要求博企增加非博彩元素。相關競投工作在去年完成，今年防疫措施亦全面放開，故整個形勢與去年所做的細化方案有所不同，不適合現時形勢發展需求，但框架仍是「1+4」。

澳門去年11月發表今年度施政報告，明確「1+4」產業結構布局，「1」是按照建設世界旅遊休閒中心的目標要求，促進旅遊休閒多元發展，做優做精做強綜合旅遊業。「4」就是持續推動大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等4大重點產業發展，逐步提升4大產業的比重，爭取未來非博彩業佔GDP約6成的比重。

今年現金分享不會提前發放

另外，賀一誠回應議員的提問時表示，今年現金分享不會提前發放，會與疫情前一樣在七月才發放。

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編輯：胡學能