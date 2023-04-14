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【消費券2023】Alipay HK周日送3000元獎賞、名額10個　12至18歲年輕人完成簡單任務可獲150元獎賞

Hot Talk 18:48 2023/04/14

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【消費券2023】Alipay HK周日送3000元獎賞、名額10個　12至18歲年輕人完成簡單任務可獲150元獎賞

消費券2023即將派發，Alipay HK宣布，於首期消費券派發當天（4月16日），推出年輕人專區，向每名12至18歲合資格青少年發放獎賞。於4月16至30日推廣期間，每名年青人只要完成簡單任務，即可收到150元獎賞。

12至18歲人士只要在推廣期內，成功間開通Alipay HK賬戶並完成身份認證，可獲70元優惠；推薦12至18歲好友登記成為Alipay HK全新用戶，可享50元優惠券；於推擴期內增值100元以上至賬戶餘額，可享15元優惠券。

Alipay HK夥螞蟻銀行推存款優惠

消費券獎賞方面，於4月16日至30日期間，首10名消費次數最多的用戶，可獲3000元消費優惠，第11至2000名則可獲100元消費優惠。

Alipay Pay亦設搶券活動，每次上限獲8元優惠券，每日上限1張，期內合共15張，優惠商戶包括7-Eleven、foodpanda以及CitySuper。

Alipay HK消費券用戶由即日起至4月30日，成功開通由螞蟻銀行（香港）提供的Ant Bank Paylater，可享高達150元迎新禮券，若同時登記參與螞蟻銀行存款馬拉松活動並成功使用Ant Bank Paylater完成至少一筆交易，更可享3個月螞蟻銀行存款寶年利率4.5%，即10萬元存款達3個月可獲1122元利息。

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記者：宋佩恩

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