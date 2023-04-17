【商湯20】唔止做AI？商湯副業搞潮流文創品牌「羊很大」　賣 Logo Tee、仲賣白酒？

▲ 【商湯20】唔止做AI？商湯搞潮流文創品牌「羊很大」 賣 Logo Tee、仲賣白酒？

內地科網巨頭為提升企業形象，均樂於打造自家文化週邊店，阿里巴巴 （09988） 擁紀念品店「阿里庫」，騰訊 （00700） 設咖啡店「IMAGE」，人工智能AI龍頭商湯 （00020） 則營運文創品牌「羊很大YHD」，除了一般印章襯衫外，更售賣白酒、巨型積木玩具以至可供小朋友駕駛的電動玩具車。

據了解，商湯一向以黑羊文化自居，一方面寓意不搞「狼性文化」，而是要做「幫忙的羊」，另外黑羊十分罕有，代表商湯勇於創新和不同。商湯特意引經據典，以《說文解字》：「羊大為美」，寓意店內出品很美，又因為讀音易混淆，故中間加上個「很」。

商湯徐匯總部「羊很大」實體店

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現時商湯在上海總部等內地辦公地點設置「羊很大」實體店，售賣各式各樣精品，例如磁力懸浮地球儀、聯乘LAMY的羊很大鋼筆套裝、甚至麻雀。據員工透露，商湯「羊很大」每年均會推出內部員工襯衫。

今年初內地電影《流浪地球2》熱播，商湯「羊很大」推出電影中的智能機械狗笨笨，售價899元（人民幣，下同），上映第五天，全網銷售額破100萬元。

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編輯：李哲毅