香港廣告客戶協會辦名師講座 公眾免費參加並有機會贏獎品

由香港廣告客戶協會（HK2A，下稱「協會」）主辦的「HK2A ESG企劃推廣大獎2023」現正接受報名。為啟發參加者提交更高水平的企劃，協會共舉辦五場名師講座，邀請多位ESG範疇的權威分享他們的真知灼見、執行上的實戰經驗以及有關推動可持續性的業務實例。其中第一場主題為「可持續發展與ESG：如何促進企業發展？」的名師講座已圓滿舉行。

首場名師講座的講者包括香港中文大學商學院商業可持續發展中心主任盧永鴻教授及ReThink HK創辦人Chris Brown。此外，大會亦邀請得美心集團業務總監（美心西餅及其附屬品牌）鄧詠霜及V Cycle創辦人Eric Swinton分享他們推廣可持續性的業務實例。

其餘四場的名師講座亦已開始接受報名。其中第二場主題為「使命為本 創效營銷的多元思維」的名師講座將於4月19日舉行，講者包括The Bees Group創辦人曾錦強以及香港社會創投基金創辦人魏華星。

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而第三場的名師講座主題為「初創培育：從想法到成功的路上」亦將於4月22日舉行，講者包括香港數碼港管理有限公司首席企業發展官陳志恒、水耕細作聯合創辦人及行政總裁麥嘉晉、十曜工房創辦人蘇冠嵐小姐及信和集團市務集團總經理梁翠珊。名師講座歡迎各界人士參與並現已於網上接受報名，無論是否有意參與「HK2A ESG企劃推廣大獎2023」均可免費參加並有機會贏取豐富獎品，而將會參與「HK2A ESG企劃推廣大獎2023」的參加者更將可獲得額外加分，欲報從速。

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ESG企劃推廣大獎旨在鼓勵青年利用他們天馬行空的想法突破固有框架、以創新及可行性兼備的市場推廣企劃推動ESG發展，並藉此加深公眾對ESG的認知以提高香港整體ESG的水平標竿。參賽者年齡需為18至35歲，並分全日制學生組及公開組。參賽者需選定符合六個指定的聯合國可持續發展目標（SDGs）之一的產品或服務（自創、現有或活動贊助商的特定主題），並從環境、社會及管治的角度製作一個具創意的ESG市場推廣企劃，闡述其選擇市場推廣渠道的理由，以及如何傳達ESG信息及吸引目標受眾。



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比賽以評分制作評審，當中根據提升目標受眾對ESG的認知度、營銷概念的創意性、市場推廣企劃的可行性為評分標準，當中參賽者如參加名師講座更可獲額外加分。協會將於每個組別透過評分制以選出十隊入圍隊伍，並進行面談形式評選的決賽，最後於每個組別選出冠、亞和季軍，其餘入圍者將被評為優異獎得主。勝出的學生及公開組別前三名將獲贊助前往外地就ESG主題進行學習交流，其中冠軍將獲價值10,000元之贊助旅程。

有興趣參加的學生及公眾人士可以個人或隊伍名義參加，有關名師講座及比賽的詳情，可到訪HK2A網站www.hk2a.com。

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責任編輯：陳詠妍