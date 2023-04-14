▲ 【大行看法】摩根資管許長泰：第二季保持債優於股看法 料美國今年難有減息空間

環球股滙市場首季受銀行危機因素影響出現震盪，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，行業出現系統性風險較2008年金融海嘯時低，但預期美國將出現經濟衰退，內地或要到下半年才有更明顯復甦，故第二季資產配置保持審慎，繼續債優於股的看法。

料美國下半年出現經濟衰退

許長泰預期美國5月會加息0.25厘，其後利率會在高位維持一段時間，坦言當地通脹雖然由高位回落，但仍然未重返2%目標水平，在通脹未達標的情況下，聯儲局現時確實欠減息誘因，又有決心維持高利率，指市場對當局會減息的判斷過度樂觀。

他指美國企業投資已出現放慢，建築數據亦開始放緩，配合銀行業放貸環境收緊，均為衰退徵兆，估計今年下半年至明年上半年，美國會出現經濟衰退。又補充6月的議息會議會是關鍵，因聯儲局屆時會公布最新經濟預測，確立下半年利率走向。

許長泰指風險資產價格波動機會增加，料美元持續貶值有利亞洲區貨幣，惟中國經濟僅消費板塊有明顯復甦，因此在資產配置角度會繼續審慎。

房地產行業仍需更多時間復甦

他認為中國經濟增長要更持久，需依靠固定資產投資，故期望下半年會有更多私人企業參質投資。至於房地產行業，他指行業開始穩定，但現時與調控前的光景仍有相當距離，預期需要更多時間復甦。



中港股市方面，許長投指中國製造業價格競爭力強，電動車及再生能源等行業會優先看好，當中電動車板塊會偏好零件供應商，因需承受的風險可控。又指投資策略會繼續以民企優先，因相關企業社會服務包袱相對較少，可望有較快增長。

至於近期有科網龍頭遭大股東減持，他指事件只屬短期雜音，對板塊仍然樂觀，未來仍要視乎長期盈利能否顯著回復。

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編輯：葉志偉