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日本明年發行新紙幣 時隔40年再推新鈔

環球社會熱點 09:05 2023/04/15

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日本時隔40年再推新鈔，2024年4月至9月期間將陸續發行新紙幣，日本央行周五（14日）公布新款紙幣設計，讓民眾提前充分了解。新款紙幣將採用3D全息圖等技術，作為最新防偽技術。

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面值1萬日圓（約592港元）的紙幣，新鈔正面將會印上被譽為日本資本主義之父，實業家澀澤榮一的肖像，背面則會印上東京車站建築圖片。目前流通的1萬日圓紙幣，肖像為明治時期的教育家福澤諭吉，為1984年推出。

  • 　 面值1萬日圓（約592.4港元）正面將會印上被譽為日本資本主義之父，實業家澀澤榮一的肖像
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5,000日圓（約296港元）正面會印上女性教育先驅津田梅子的肖像，背面則印有紫藤花。

至於紙幣面值最小的1,000日圓（約59港元），正面會印上現代醫學奠基人北里柴三郎的肖像，背面是日本江戶時期浮世繪大師葛飾北齋的著作《富獄三十六景》。

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財務省表示，新鈔在防偽上做了更多設計，採用最先進的技術，讓肖像看起來立體可動、水印也更加精細。另外，也採用大字體與紙面設計，對視覺障礙者及高齡人士更為友善。

新款紙幣將交由國立印刷局印製，為確保發行後能順利流通，當局去年6月開始量產。位於東京的貨幣博物館和北海道小樽市的金融資料館，分別從周五（14日）及28日起向公眾展示新款紙幣。

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責任編輯：李俊儀

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