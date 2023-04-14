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南洋商業銀行延長周末服務時間

都會情報 18:00 2023/04/14

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香港與內地全面復常，大量旅客往來中港兩地，市道暢旺。應對內地旅客週末來港自由行的需求，南洋商業銀行宣佈：

自4月22日至5月13日期間，四個指定網點將於每個星期六延長營業時間至下午5點。

指定網點及地址：
 西九高鐵站跨境服務中心：香港西九龍站B2層抵港大堂WEK B2-2號舖
 屯門跨境服務中心：新界屯門啓發徑8號 城．點地下GB號舖及地庫B01號舖
 尖沙咀分行：九龍尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下5-6號舖
 上水分行：新界上水符興街31號

同時，南洋商業銀行已推出綫上南商e + APP預約開戶服務，方便客戶在綫上提交資料作預約開戶申請。客戶可下載「南商e + APP」，上傳所需資料，預約網點身份認證服務時間，僅需親臨分行一次，實現快速開戶，詳情敬請瀏覽南洋商業銀行官方網站查詢其他有關資訊。

上述指定網點延長周末服務時段僅提供：

1.    南商e+APP預約開戶及網點身份認證服務
2.    「南商理財」帳戶現場開戶服務

南商 e+ App手機開戶申請介紹

 

「南商理財」服務概覽

透過南商e+APP申請開戶受條款約束，詳情請參閱相關使用條款（進入南商e+APP > 我的 > 關於我們 > 各項條款、細則及聲明）。有關南商理財的服務及收費詳情，請參閱「南商理財」服務概覽，有需要可向本行職員查詢。

（特約）

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