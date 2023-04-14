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德國預計勉強擺脫經濟衰退 2023GDP整體上或有輕微同比增長

環球政經 16:50 2023/04/14

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根據周五（14日）德國公佈的一份經濟部報告，預計將勉強擺脫衰退，並在今年第一季度實現小幅增長。

經濟部指，已經避免了連續兩個負數季度的技術性衰退，又補充，目前的預測表明，2023年的國內生產總值（GDP）整體上會有輕微的同比增長。主要經濟機構預計，今年德國經濟將增長0.3%。

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該報告說，經濟指標表明第一季度有明顯的回升，工業和建築業產出推動了增長，受益於材料短缺的緩解、能源價格的下降和有利的天氣條件。另外，溫和的冬季和高儲氣量促使德國和歐洲的天然氣供應充足，這反映在能源價格的明顯下降。盡管與通貨膨脹有關的購買力損失繼續拖累經濟，但消費者情緒預計將在未來幾個月繼續復甦。

聯合經濟研究所（Joint Economic Forecast）預計，第一季度的國內生產總值將擴大0.1%，而2022年第四季度收縮了0.4%。

通貨膨脹率盡管仍處於較高的水平，預計在未來幾個月將繼續緩解。目前的預測範圍是2023年的通貨膨脹率為5.4%至6.6%，2024年為2.1%至3.5%。

經濟部認為經濟前景存在風險，如私人消費疲軟、建築業條件惡化、金融機構最近出現的問題以及烏克蘭戰爭導致的地緣政治不確定性。

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記者：張瑋婷

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