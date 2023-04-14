▲ 【小米1810】小米被烏克蘭列為俄方「戰爭國際贊助商」名單 發言人：強烈反對、從不支持戰爭

小米集團 （01810） 被烏克蘭列為俄方「戰爭國際贊助商」名單，因小米去年第三季交付予俄羅斯的手機數量按季增加39%，而且去年小米手機在俄羅斯手機市場的市佔率倍增，小米聯同其子品牌在當地的市佔率升至42%，反映俄羅斯市場對小米相當重要，同時小米沒有撤出俄羅斯的計劃。

小米回應指，強烈反對有關行為。小米發言人發布聲明稱，強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米放入「International sponsors of war」名單，強調集團希望世界和平，從不支持戰爭，並指小米在全球100多個國家及地區開展消費者業務，並嚴格遵守經營所在地的法律法規。

小米周五收報12.22元，升0.3%，成交6.9億元。

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編輯：陳韻妍