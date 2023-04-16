Strawberrynet草莓網  x  Mastercard卡    聯乘呈獻 網店至尊禮遇    多款人氣美妝品牌    高達53折優惠

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套裝包括：

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2) 【人氣熱賣化妝套裝】 63折！HK$1388！（原價HK$2,170）限量70套

NARS唇膏 - Living Doll (Sheer) 、Guerlain 絲絨輕礦物蜜粉 - # 2 Clair、Grande Cosmetics (GrandeLash) 豐睫精華、BareMinerals無瑕透潤礦物遮瑕粉 SPF 20 (遮瑕 / 眼影底粉) - Summer Bisque、Estee Lauder 持久水凝亮澤底霜

3) 【精選防曬保濕護膚套裝】63折！HK$1,888 ！（原價HK$2965）限量30套

Anessa 極防水美肌UV水感乳霜、Fresh 皇牌玫瑰保濕面膜、La Mer奇蹟面霜、Clinique 全效晶潤滾珠眼部按摩精華

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（特約）

