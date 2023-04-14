南韓每月補貼近4000元 助「隱青」重投社會

南韓女性家族部早前宣布，將向每名「隱青」派發每月最多65萬韓圜補貼（約3,914港元），加上連串支援服務，希望幫助他們重新投入社會。

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女性家族部的報告引述韓國健康與社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs）數據，指現時年齡屆乎19至39歲人士中，約3.1%為「隱蔽孤獨年輕人士」，人數估計達約33.8萬人。

報告指約4成「隱青」自青少年時期起孤獨過活，他們生活狹窄居所﹑多數時間與外界斷絕聯繫，而且難以維持正常生活。「隱青」與世隔絕的理由眾多，包括經濟困難﹑心理健康﹑家庭因素及身體健康等。

女性家族部在政府青少年福利法案支持下，開展連串協助隱青的新措施。生活在家庭收入低於南韓中位數的9至24歲隱青，每月可獲政府發放補貼。部門表明，政府方案希望幫助解決日常生活基本需求，協助他們重新融入社會。

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報告亦列出未來支援方向，如各地方政府派發指引﹑增強年輕人的社會安全網及預防監察系統。報告亦希望，未來能青少年福利機構如庇護所及康復中心等更加緊密合作。

部分地方政府亦有類似計劃，如首都首爾有支援計劃，為隱青提供心理健康咨詢﹑建立個人興趣﹑工作訓練及人生指導等。

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責任編輯：吳漢培