  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓每月補貼近4000元 助「隱青」重投社會

環球社會熱點 18:19 2023/04/14

分享：

分享：

南韓女性家族部早前宣布，將向每名「隱青」派發每月最多65萬韓圜補貼（約3,914港元），加上連串支援服務，希望幫助他們重新投入社會。

南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞 【下一頁】

女性家族部的報告引述韓國健康與社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs）數據，指現時年齡屆乎19至39歲人士中，約3.1%為「隱蔽孤獨年輕人士」，人數估計達約33.8萬人。

報告指約4成「隱青」自青少年時期起孤獨過活，他們生活狹窄居所﹑多數時間與外界斷絕聯繫，而且難以維持正常生活。「隱青」與世隔絕的理由眾多，包括經濟困難﹑心理健康﹑家庭因素及身體健康等。

女性家族部在政府青少年福利法案支持下，開展連串協助隱青的新措施。生活在家庭收入低於南韓中位數的9至24歲隱青，每月可獲政府發放補貼。部門表明，政府方案希望幫助解決日常生活基本需求，協助他們重新融入社會。

南韓仁川樂天戲院大火冒濃煙 過百人救火兩小時撲熄 【下一頁】

報告亦列出未來支援方向，如各地方政府派發指引﹑增強年輕人的社會安全網及預防監察系統。報告亦希望，未來能青少年福利機構如庇護所及康復中心等更加緊密合作。

部分地方政府亦有類似計劃，如首都首爾有支援計劃，為隱青提供心理健康咨詢﹑建立個人興趣﹑工作訓練及人生指導等。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登伉儷想睇BLACKPINK無回音 傳為南韓高官換人導火線
2023/04/01
拜登伉儷想睇BLACKPINK無回音 傳為南韓高官換人導火線
南韓豁免本港等22地區旅客 申請電子入境許可
2023/03/29
南韓豁免本港等22地區旅客 申請電子入境許可
日本外國居民突破300萬 76萬來自這個國家
2023/03/28
日本外國居民突破300萬 76萬來自這個國家
北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁
2023/03/24
北韓宣布成功試射新水下核武 金正恩表明加強應對美韓挑釁
南韓擬30歲前生3個免兵役 近6成年輕人撐婚後唔生仔
2023/03/23
南韓擬30歲前生3個免兵役 近6成年輕人撐婚後唔生仔

你可能感興趣

拜登伉儷想睇BLACKPINK無回音 傳為南韓高官換人導火線
08:05 2023/04/01
拜登伉儷想睇BLACKPINK無回音 傳為南韓高官換人導火線
南韓豁免本港等22地區旅客 申請電子入境許可
12:46 2023/03/29
南韓豁免本港等22地區旅客 申請電子入境許可
日本外國居民突破300萬 76萬來自這個國家
17:00 2023/03/28
日本外國居民突破300萬 76萬來自這個國家
社會矛盾 人口 南韓 補貼 首爾

下一篇文章

美總統藝術與人文委員會星光熠熠 Lady Gaga任聯合主席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事
阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
華納將拍攝《哈利波特》電視劇 主打全新演員陣容
華納將拍攝《哈利波特》電視劇 主打全新演員陣容
外國新娘公審婚禮女賓客 炮轟對方著白色喱士長裙滿場飛
外國新娘公審婚禮女賓客 炮轟對方著白色喱士長裙滿場飛
澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年
澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款