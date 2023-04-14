【ESG】 投資ESG基金 新客獲現金回贈3000元

▲ 專家料次季以平衡型派息ESG基金受捧。

星展專家認為，第二季以派息類的平衡型ESG（環境、社會及管冶）基金較受捧。另為促進綠色金融，該行向合資格認購ESG基金的全新及特選客戶，最高獲回贈3,000元。

●歐美銀行風潮+衰退陰霾 派息類平衡型ESG基金料獲青睞

星展香港董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳回應本報查詢指，在ESG基金中，素來最受追捧的產品是股票型基金，除提供低成本和多樣化的投資選擇外，也具有可持續性的特點。而ESG基金在投資組合中，選擇的公司須符合一定的環境、社會和治理標準；這些標準通常是公開的，基金公司會公開披露有關投資組合的資訊，使捧場客更了解其策略和組合。

此外，綠色債券等固定收益產品也漸受關注，而氣候變化和環境保護等主題也成焦點。

謝佩芳認為，面對經濟衰退的陰霾，加上矽谷銀行爆煲及瑞信AT1債券風波，影響投資信心，控制波幅將是投資者的首要目標。而派息高的公司通常有較良好的企業管治、具護城河及較有能力應對不同經濟周期，故此派息類別的平衡型ESG基金於第二季受到市場追捧。

●新客每30萬認購享200元現金回贈 最高3000元

談及優惠，謝佩芳透露，星展銀行自2022年開始推出ESG基金的現金回贈優惠，適用於目前代銷約350隻由國際機構MSCI評為AAA或AA ESG領先級別的基金，以及證監會認可的ESG基金。

全新及特選客戶每30萬港元相關交易可獲得200元的現金回贈，可高達3,000元。若連同其他基金交易優惠，更可享最高1.6萬元的現金回贈；惟優惠受條款約束 。現時經網上認購基金，最低認購額為5,000元，基金投資儲蓄計劃的每月最低供款額1,000元。

謝佩芳補充，MSCI ESG基金評級，旨在評估基金和 ETF，對ESG問題帶來的長期風險和機遇的抵禦能力；MSCI將AAA和AA評級的證券分類為 ESG領先，A、BBB和BB評級的證券歸類為中立，而B和CCC評級的證券視為落後。

謝佩芳又說，去年已提供10隻證監會認可的綠色新基金，另有350隻於MSCI ESG基金評級達“AAA”或“AA”的基金。今年第一季，已新增派息類別的平衡型ESG基金、疊加以氣候變化為主題的ESG股票型基金，且將會繼續上架更多ESG基金給客戶選擇。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

