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【玄人‧峰語@iM網欄】凡事力留三分 逆境無謂比較自己過去

名人薈萃 09:06 2023/04/15

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上期提到人的命運是立體而不是綫性的，因此人看自己的命運時不能單看一件事的好壞，來決定自己是否行運。我之前曾經跟大家講過，如果以紫微斗數作定位，當一個人「身宮」飛入某宮位時，那人是特別重視某宮位發生的事情。所以，人總會有其盲點的，尤其是自己「重視的宮位」出岔子時，會更加會將衰運放大，令自己覺得世上「我最慘」！

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

我身邊不乏太多這類例子，好像我一個朋友，他本身已過億身家，去年的股市跌浪輸掉了一千多萬，他已覺得「世界末日」。又例如一個自己經營基金的基金經理朋友，他擁有一間約十人的基金公司，身家都算「離地」，但他卻活得不太開心，原因是他身邊很多比炒賣技術弱的基金經圈子朋友，比他管理的基金金額更大，而且有些大客是自己撞上門，因此他人生總覺得種鬱鬱不得志。又例如一個女性朋友，她的工作運非常不錯，未及40已為跨國企業的區域主管，然而感情世界卻相較失色，在感情路上總是遇人不淑，因此，她老是覺得自己不好運。

我提出以上例子是想帶出一個重要訊息，就是人有時的所謂「行衰運」，是一個相對的概念，有時在「絕對值」上未必真的流入悲慘之列。吃慣山珍海味的富豪，一定覺得普通菜色不入流；久餓的，一盒豬扒飯也被視如甘露。所以，有時我去幫人算命，也要叫命主放下比較。比較不限於對客觀標準作比較，有時對自身的過去也不可以太過計較，而且還要立體去看在「衰的環節」以外，有什麼盲點項目已露了曙光。

無可否認，紫微斗數及占星學特別重視四強宮：即官(官祿)、福(福德)、田(田宅)、財(財帛)，因為這四大宮位是人生最追求的四大要素，如果這四大環節好，人生基本上都算美滿了。問題是，在真實世界，又有多少人可以四大強宮都是吉星臨陣？我所見的是寥寥無幾。所以每一個人對住自己的命盤時，都只有睇餸食飯，有什麼材料時，就煮什麼餸菜，別想一些自己沒有的材料去幻想菜式，否則最終什麼菜式都弄不出來。

另外，有些人對於行運有一誤解，認為人當運時都事事順利，事實並非如此，大家要明白「一物一太極，一事一陰陽」，有正的同時是有反的潛伏，只是當運時，好運的遭遇掩蓋了視線，情況好像我們風水上「一喜擋三災」，只要將吉星大幅催旺可以略為抵銷了災星的壞影響，但並不是代表災禍已消失。因此，昨為一個中上格局的人，凡事都要力留三分，凡事不要享受最盡，因為當失運時，無謂迫自己同過去比較、計算，從而扭曲自己在失運時的悲情感覺。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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