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【iPhone】郭明錤：iPhone SE 4量產無期　自研5G芯片或延至2026年量產

科技 17:48 2023/04/14

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著名Apple分析師 - 天風國際證券分析師郭明錤之前就透露了Apple iPhone SE 4量產計劃，但近日又改口風稱， iPhone SE 4只是「工程樣版機」，目前並未有量產與銷售計劃。

Apple iPhone各種傳聞不斷，著名Apple分析師 - 天風國際證券分析師郭明錤之前就透露了Apple iPhone SE 4量產計劃，但近日又改口風稱， iPhone SE 4只是「工程樣版機」，目前並未有量產與銷售計劃。

【ChatGPT監管】歐洲數據保護委員會成立專責小組　擬制定政策處理ChatGPT私隱問題

【iPhone 15】印度Tata集團陸續收購工廠　為組裝iPhone 15做好準備

據郭明錤先前的說法，Apple重啟iPhone SE 4的研發計劃，並讓款機採用自研5G芯片，且iPhone SE 4還捨棄LCD面板，改搭載OLED顯示器。但現時郭明錤又改變了他的說法，他表示，他原先看到的iPhone 14的延伸機種有可能僅是工程樣版機，僅供Apple自研5G芯片技術與量產驗證。

至於iPhone何時搭載Apple自研的5G芯片？郭明錤認為，Apple自研的5G芯片量產時，會取決於工程樣版機的測試結果，因此最快也要等到2025年量產，若測試狀況不如預期，則可能會推遲到2026年或之後。

【Twitter AI】Elon Musk大手購入1萬個GPU　推Twitter AI計劃

責任編輯：李彥煒

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