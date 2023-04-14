▲ 【消費券2023】Tap & Go周日起推多項消費券優惠 客戶可於指定csl專門店或網店半價搶iPhone

消費券首期將於周日（16日）發放，香港電訊 （06823） 旗下電子消費平台Tap & Go推出多項優惠。4月16日至30日期間，The Club會員於The Club網購平台以Tap & Go消費，可獲額外3%積分回贈，即合共達5%積分回贈。The Club亦推出1元搶購價值1000元旅遊折扣優惠碼，部分折扣優惠碼更會預留予Tap & Go用戶。

另外，Tap & Go客戶於The Club平台的Tap & Go Zone，可以優惠價搶購PlayStation 5主機、遊戲點數卡、精選手機、旅遊及家電用品、體驗活動等。

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除The Club平台外，Tap & Go客戶於4月16日至5月6日期間，於指定1O1O Center、csl專門店及csl網店，只要以Tap & Go搶購指定精選產品，可享額外100 Club積分，部分限量產品低至五折發售，包括iPhone 14，AirPod Pro， iPad Air及 MacBook Pro等，或以低至75折購買平板電腦等。

以Tap & Go的QR Code掃描器掃描專門店提供的付款二維碼並以Tap & Go手機錢包完成付款滿指定金額，即減高達500元及享額外100元現金券一張。

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記者：宋佩恩

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