▲ 【商湯20】軟銀上周四沽5000萬股商湯 套現1.39億

人工智能（AI）股商湯 （00020） 再遭大股東、日本富豪孫正義旗下軟銀集團（Softbank）減持，聯交所披露，軟銀創投機構願景基金上周四（6日）場內出售5000萬股商湯，平均價每股2.7713元，套現1.39億元，軟銀商湯持股量由10.96%降至10.81%。

今次軟銀出售商湯後，其商湯B股持股量由14.14%跌至13.95%，跨越整數觸發披露責任。據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29元，軟銀在最新沽貨賬面賺21.0%。

若以軟銀在3月21日仍持有38.34億股商湯推算，軟銀在3月22日至4月6日累計減持2.15億股，以期間商湯每股平均價2.85元計，減持貨值約6.15億元。

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編輯：李哲毅